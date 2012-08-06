У ДАІ вважають винними в пробці біля Цюрупинська водіїв

В Управлінні ДАІ Херсонської області вважають, що в утвореній сьогодні біля Цюрупинська пробці в кілька кілометрів - від роздоріжжя траси М17-М14 до села Раденськ - значною є вина водіїв.

Як сказав УНІАН начальник Відділу організації дорожнього руху УДАІ Херсонської області Ігор Кононенко, на створення затору багато в чому вплинуло недотримання Правил дорожнього руху з боку водіїв, які хотіли прискорити проїзд складної ділянки, незважаючи на попереджувальні знаки і присутність співробітників ДАІ.

«Люди на дорозі ведуть себе так, як і в житті. Обганяють, підрізають, їдуть прямо на регулювальників, по зустрічній смузі. А потім обурюються, що їх не пропускають. Працівники ДАІ разом з дорожниками діють у складній обстановці. Але поява таких пробок - рідкісне явище. Зазвичай машини йдуть практично без затримок», - підкреслив І.Кононенко.

За його словами, на вказаній ділянці дороги транспорт рухається тільки по одній смузі руху в семафорному режимі - партіями в кілька десятків машин, спочатку з одного боку, потім з іншого.

Ремонтні роботи на трасі М17 (Е97) в районі Цюрупинська почалися 25 липня. Ордер на проведення ремонтних робіт у субпідрядника - фірми «ДорЛідер» діє до 30 жовтня. Фірма проводить розширення дороги і укладання шару асфальту. Наразі ремонтують ділянку між Цюрупинськом і роздоріжжям трас М17 і М14, що створює незручності для водіїв автомобілів, особливо в пікові години - вранці з 8.00 до 10.00 і ввечері з 17.00 до 19.00. Пропуск автомобілів, основна маса яких рухається в Крим чи з Криму, здійснюється по одній смузі в семафорному режимі.

«Згідно з регламентом таких робіт, вони проводяться тільки в денний час доби. Також ситуацію ускладнює потік вантажного транспорту, який рухається в бік оптового сільгоспринку у Великих Копанях », - повідомив І.Кононенко.

При цьому І.Кононенко зазначив, що, на жаль, через несвоєчасне виділення коштів на зазначені роботи їх не вдалося виробити до пікових термінів туристичного сезону, тобто, до 1 липня.