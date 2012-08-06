У Польщі зафіксовано рекордне зниження реєстрації нових авто

Варшава. У Польщі минулого місяця зареєстровано 20,656 тис. нових автомобілів, що є найгіршим показником з липня 2007 року і свідчить про дедалі складнішу ситуацію автомобільного ринку країни, яка уникнула рецесії після початку наприкінці 2008 року світової економічної кризи.

Як повідомляє в понеділок Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl) з посиланням на локальний інститут Samar, що досліджує польський авторинок, реєстрація нових автомобілів в минулому місяці в річному вираженні знизилася майже на 10%.

"Падіння до показників червня (на 10,5%) є звичайним сезонним явищем, але зниження до липня минулого року - це свідчить про кризу", - сказав глава Samar Войчех Джевецький, нагадавши, що в червні рік до року реєстрація впала на майже 6%.

Він зазначив, що останні дані свідчать про гіршу ситуацю польських компаній, які, за оцінками експертів, повинні були забезпечити зростання ринку за рахунок оновлення свого автомобільного парку.

"На приватного клієнта немає сенсу розраховувати", - сказав В.Джевецький.

За даними Samar, минулого місяця в Польщі більше всього зареєстровано автомобілів марки Skoda, але все одно на більш, ніж 15% менше, ніж в липні минулого року.

Найбільше зменшив продажі італійський Fiat - на понад 50%, а автомобілі цієї марки зайняли десяте місце в списку найпопулярніших машин, що продаються в Польщі.

"Реєстрація Ford впала наполовину до липня минулого року, Renault - на 42%, a Opеl - на 10%", - зазначає Gazeta Wyborcza.

У той же час ряд виробників зуміли збільшити продажі: корейські Hyundai і Kia (на 25 і 21%), японська Toyotа (на 22%), VW (на майже 10%), а також на 0,3% збільшилася кількість нових зареєстрованих Nissan .

Як повідомляв УНІАН, минулого року мешканці Польщі купили близько 930 тис. автомобілів у порівнянні з майже мільйоном куплених машин в 2010 році, в тому числі, 275 тис. нових машин.

Довідка УНІАН. У Польщі, за даними національного статистичного відомства GUS, на початок минулого року було зареєстровано більше 17 млн ​​приватних автомобілів.