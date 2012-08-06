Авіакомпанія «Армавіа» відмовляється від літаків Sukhoi Superjet-100

Москва. Перший комерційний експлуатант новітніх російських пасажирських лайнерів «Sukhoi Superjet-100», вірменська авіакомпанія «Армавіа» відмовляється від літаків цієї моделі через їх невідповідність заявленому ГОСТу.

Про це повідомив власник компанії «Армавіа» Михайло Багдасаров, передає вірменське інформагентство АрмІнфо.

«Так ми маємо намір відмовитися також від першого «Sukhoi Superjet-100», але не з причини боргів по обслуговуванню перед ЗАТ «Цивільні літаки Сухого», а з причини невідповідності літаків заявленому ГОСТу», - повідомив М.Багдасаров.

При цьому він спростував інформацію про те, що «Армавіа» відмовляється від першого Sukhoi Superjet-100 через борги по обслуговуванню літака перед виробником «Цивільні літаки Сухого».

Прес-служба «Армавіа» повідомила, що відмова від літаків даної можелі викликана тим, що протягом року експлуатації лайнер потребував ремонту.

Повідомляється, що два SSJ-100 в кольорах «Армавіа» перебувають зараз на аеродромі в Жуковському.

Як повідомляв УНІАН, перший літак Sukhoi SuperJet-100 отримала в експлуатацію авіакомпанія ArmAvia і назвала його на честь Юрія Гагаріна. 21 квітня 2011 літак здійснив свій перший рейс з Єревану до Москви.

«Об'єднана авіаційна корпорація» Росії реалізовує два проекти в одному класі цивільних літаків - SSJ-100, а також спільно з Україною - Ан-148/158.

Однак після обрання Михайла Погосяна, який раніше очолював концерн «Сухой», президентом ОАК, перевагу було віддано розвитку проекту SSJ-100.