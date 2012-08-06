Оформлення вантажних документів на перевезення морським транспортом спростять

Мінінфраструктури спрощує процедури оформлення перевізних вантажних документів на перевезення морським транспортом, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

З цією метою відомством розроблено відповідний проект наказу «Про внесення змін до Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом», який виноситься на публічне громадське обговорення.

Документом пропонується внесення низки змін у діючу процедуру оформлення вантажних документів, які дозволять значно скоротити час, необхідний для оформлення вантажів, а також сприятимуть зменшенню понаднормового простою вантажного автотранспорту у порту, забезпечать безперервність процесу обробки вантажів у портах.

Зокрема, діючими на даний час Правилами встановлено заборону на здійснення виправлень у бланках вантажних перевізних документів. Це призводить до того, що у разі здійснення будь-яких помилок чи виправлень у документах, виникає необхідність їх переоформлення – як наслідок, витрачається додатковий час, виникають затримки автотранспортного засобу.

У розробленому ж Мінінфраструктури проекті наказу закріплюється можливість здійснення таких виправлень у документах, особою яка їх видала.

Ще одне важливе нововведення – застосування електронного документообігу через Єдину інформаційну систему порту. Зокрема, актом встановлюється, що у разі функціонування у порту Єдиної інформаційної системи перевага надається саме електронному документообігу.

При цьому формат електронних перевізних документів, а також порядок їх обігу визначатиметься спеціальною робочою групою. Така робоча група створюватиметься із представників адміністрації порту, заінтересованих міністерств, відомств, інших користувачів Єдиної інформаційної системи.

Відтак, прийняття та реалізація положень нормативно-правового акту дозволить оптимізувати транспортний процес у морських торговельних портах, а також створить сприятливі умови для зростання ринкової активності вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які працюють на ринку міжнародних перевезень.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проекту наказу у письмовому та/або електронному вигляді.