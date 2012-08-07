Попов: "Ми не ставимо за мету повністю витіснити приватного перевізника, але є стандарти"

До кінця року за програмою оновлення громадського транспорту на лініях у Києві курсуватимуть 400 нових тролейбусів та автобусів:

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

За його словами, забезпечити якість та безпеку пасажирських перевезень у столиці можна лише оновивши муніципальний транспорт, який витіснить з ринку небезпечні маршрутки.

«Якщо ми збережемо такі темпи, то наступного року оновимо 80% рухомого складу пасажирського транспорту. Я переконаний, що це дозволить зняти з ліній значну кількість морально і технічно застарілих маршруток. Крім того, цінова політика в сфері пасажирських перевезень, яка реалізовується міською владою, призведе до того, що більшість мешканців міста все ж обиратимуть муніципальний транспорт, адже проїзд у ньому не лише більш комфортний та безпечний, а й дешевший», – підкреслив О.Попов.

Голова КМДА додав, що столична влада налаштована замінити більшість приватних маршрутних автобусів, на сучасні комфортабельні комунальні автобуси, тролейбуси і трамваї.

«Ми не ставимо за мету повністю витіснити приватного перевізника, але є певні стандарти, і столичний транспорт повинен їм відповідати. Якщо перевізник готовий оновлювати рухомий склад – ми готові надавати маршрути. Однак, якість і безпека громадських перевезень повинна відповідати найвищим вимогам», – наголосив О.Попов.