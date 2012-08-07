Запуск "Протона" закінчився нештатно. Виведені ним супутники - небезпечне космічне сміття

Російська ракета "Протон-М» не змогла вивести на задану орбіту два супутники зв'язку «Експрес-МД2» і «Телком-3».

Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.

«7 серпня в ході виведення головний блок (розгінний блок «Бриз-М» і 2 космічних апарати) не був виявлений на перехідній орбіті. Сигнал з головного блоку (ГБ) був прийнятий з аварійної проміжної орбіти », - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією ввімкнення маршової рухової установки розгінного блоку «Бриз-М» відбулося в розрахунковий час, але вимкнення двигунів відбулося через 7 секунд замість розрахункових 18 хвилин 5 секунд.

«Ведеться аналіз ситуації, що склалася», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запуски ракет-носіїв типу «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М» будуть припинені до з'ясування причин нештатної ситуації

Пуск ракети було здійснено 6 серпня о 23 год 31 хв за московським часом з космодрому Байконур.

Супутник зв'язку «Експрес-МД2» створено в Центрі імені Хрунічева разом з італійським підрозділом Thales Alenia Space. Космічний апарат призначався для здійснення безперервної цілодобової ретрансляції потоків інформації різного напрямку в системі супутникового зв'язку і мовлення РФ.

Космічний апарат зв'язку «Телком-3» створений ВАТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка Решетньова» (ВАТ «ІСС») в кооперації з російськими та зарубіжними підприємствами на замовлення індонезійської компанії РТ Telekomunikasi Indonesia Tbk (Джакарта). Супутник повинен був забезпечити зв'язок і телевізійне мовлення в Індонезії та Індокитаї.