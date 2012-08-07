У Криму впав у воду і затонув приватний вертоліт, пілоту вдалося врятуватися
09:58, 07 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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Вчора, 6 серпня, о 21 годині 25 хвилин у Сакському районі Криму в акваторії Чорного моря, на відстані 200 м від берега, приватний гелікоптер "Robinson R44" через відмову муфти приводу гвинта впав у воду і затонув.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пілот (мешканець Харкова) самостійно дістався до берега, медичної допомоги не потребує.
Залишок пального на борту становив 30 л.
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