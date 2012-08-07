У Києві за добу зафіксовано 679 випадків порушення ПДР водіями

У Києві за добу зафіксовано 679 випадків порушення правил дорожнього руху водіями і 23 – пішоходами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ДАІ м. Києва.

За добу співробітники столичної ДАІ задокументували 679 порушень ПДР з боку водіїв, з них найбільш характерні: перевищення швидкості – 311; порушення правил проїзду перехресть - 12, порушення ПДР пішоходами - 23. Крім того, за порушення ПДР в частині зупинки і стоянки, до відповідальності притягнуто 104 водії. Окрім того зафіксовано 39 випадків керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Протягом доби в столиці було зареєстровано 6 ДТП, в яких 2 особи загинули та 7 отримали травми.

Як повідомляв УНІАН, у серпні столична ДАІ проводить місячник безпеки дорожнього руху. У рамках місячника Державтоінспекція проводить цільові відпрацювання «П’яний водій злочинець», «Швидкість» та «Обгін», спрямовані на зниження аварійності та попередження порушень Правил дорожнього руху.