Україна залучає у СБ 450 млн дол. на ремонт ділянки дороги Київ-Харків

Україна залучає у Світового банку 450 млн дол. на ремонт частини дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава (орієнтовно 108 км).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України, яке має УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, відповідна Угода про позику (Другий проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху) була парафована під час переговорів української делегації і СБ, які відбулися 25-30 липня ц.р. у Вашингтоні.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2009 р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн дол. кредиту для ремонту дороги Київ-Харків-Довжанський - 120 км на ділянці «Борисполь-Лубни». За інформацією прес-служби Міністерства, на даній ділянці вже завершуються ремонтні роботи.

Проект стосується приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський. Після проведення капремонту вона стане головною транзитною артерією між ЄС і Росією з виходом на Кавказ, важливим складником транспортного коридору, що сполучає Південну Азію і Близький Схід з Європою.