«Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів у поїздах у кримському напрямку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до складу поїздів у кримському напрямку включила на 74 вагони більше, ніж торік.

Про це в ході брифінгу 7 серпня повідомив перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус, повідомили УНІАН у прес-центрі "Укрзалізниці".

«Укрзалізниця» включила до складу поїздів у кримському напрямку на 74 вагони більше, ніж минулого року. Це при тому, що через старіння рухомого складу робочий парк пасажирських вагонів, в порівнянні з минулим роком, скоротився на 860 вагонів», – зазначив він.

Загалом упродовж червня-липня 2012 р. у кримському напрямку залізничним транспортом доставлено 2,217 млн пасажирів, що на 4% більше рівня минулого року. Також на відпочинок залізничним транспортом перевезено 4042 організовані групи дітей – для них реалізовано 202,7 тис. місць.

Для забезпечення перевезень у кримському напрямку передбачена 101 пара поїздів, з яких: 24 – цілорічних; 71 – призначена на літній період; 6 – разових.

У зв’язку із підвищеним попитом, до графікових літніх поїздів «Укрзалізницею» призначено ще 3 додаткових поїзда сполученням Київ – Сімферополь. З середини липня почали курсувати поїзди №294/293 Київ – Сімферополь та № 231/232 Сімферополь – Київ, а з 11 серпня курсуватиме поїзд №561/562 Київ – Сімферополь.

«Літо – це завжди піковий період пасажирських перевезень. Тому на залізницях України збільшено кількість вагонів та схеми існуючих поїздів. Так за два місяці літа до складу поїздів у кримському напрямку додатково було включено 333 вагони, які здійснили 504 рейси», – повідомив І.Бреус.

Пасажирам, які залізничним транспортом бажають їхати до Феодосії та Євпаторії, через перевантаженість напрямків пропонується проїзд із пересадками через Сімферополь та Джанкой.

По Кримській дирекції залізничних перевезень працюють 7 пересувних додаткових кас, які обслуговують до 40 оздоровниць, пансіонатів та інших місць відпочинку в Севастополі, Алушті, Ялті, Феодосії та Євпаторії. Щороку такими пересувними касами за сезон реалізується 10-15 тис. квитків.