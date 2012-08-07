Темпи приросту продажу залізничних квитків через Інтернет щомісяця становлять 1-1,5%

Темпи приросту продажів квитків на поїзди через мережу Інтернет в Україні щомісячно становлять 1-1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 7 серпня, під час брифінгу повідомив перший заступник директора Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«На сьогодні у нас продаж проїзних документів через Інтернет становить... За липень оформлено 456 тис. проїзних документів, це становить 3,6% від загальної кількості. Якщо узяти зростання продажів через Інтернет, то темпи зростання з травня становлять 1-1,5% щомісячно. Тобто, пасажир користується цією послугою», - зазначив він.

За словами І.Бреуса, продаж квитків на поїзди забезпечують 160 кас: «На сьогодні для забезпечення продажу проїзних документів на літній період працює додатково 160 кас, 7 з них пересувні в кримському регіоні».

Найбільш популярними напрямками залишаються Феодосія і Євпаторія.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів на кримському напрямку на 74 порівняно з минулим роком.

У цілому, упродовж червня-липня 2012 р. у кримському напрямку залізничним транспортом доставлено 2,217 млн пасажирів, що на 4% більше від рівня минулого року. Також на відпочинок залізничним транспортом перевезено 4 042 організовані групи дітей - для них реалізовано 202,7 тис. місць.