За два місяці «Укрзалізниця» перевезла у далекому сполученні 31,8 млн пасажирів

Упродовж червня-липня 2012 року залізничним транспортом України в далекому сполученні перевезено 31,8 млн пасажирів, зокрема, у червні - 15,155 млн пасажирів, у липні (за попередніми даними) – 16,652 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 7 серпня, в ході брифінгу повідомив перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За його словами, потреби у перевезеннях забезпечуються максимально. Так, за два літні місяці до складу поїздів додатково було включено 941 вагон на 2711 рейсів. Це при тому, що через старіння рухомого складу робочий парк пасажирських вагонів порівняно з минулим роком скоротився на 860 вагонів.

І.Бреус також підкреслив, що на сьогодні найбільш популярний напрямок - кримський. «У кримському напрямку у нас в графіці передбачено 101 пару пасажирських поїздів: 24 цілорічних, 71 літній поїзд і 6 разових. У принципі, розміри руху в кримському напрямку у нас збереглися на рівні минулого року», - сказав він.

У цілому, для обслуговування поїздів формуванням залізниць України використовується понад 5 тисяч пасажирських вагонів, з яких близько 2 тисяч обладнані системою кондиціонування повітря, а решта – системою вентиляції.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує цього літа перевезти в далекому сполученні понад 46 млн пасажирів.