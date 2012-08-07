«Укрзалізниця» до Дня незалежності може поповнити поїздами популярні напрямки

До Дня незалежності України, 24 серпня, «Укрзалізниця» поповнить поїздами затребувані напрямки у разі скорочення попиту на інші напрямки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 7 серпня, в ході брифінгу повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус, відповідаючи на питання, чи буде відомство збільшувати кількість потягів на популярних напрямках до Дня незалежності.

«У нас практично всі схеми руху потягів заповнені. Єдине, весь пересувний склад, який буде на якихось напрямках не задіяний або трохи меншим буде попит, наприклад, на Російські залізниці, на Білорусь, якщо там знизиться пасажиропотік, то ті вагони будуть задіяні для поповнення схем потягів на всіх напрямках там, де буде попит», - наголосив І.Бреус.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує цього літа перевезти у далекому сполученні понад 46 млн. пасажирів.