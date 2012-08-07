Донецьк одержав відстрочку на погашення кредиту на закупівлю транспорту до Євро-2012

Донецьк одержав відстрочення на погашення кредиту, виданого місту на закупівлю транспорту до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, донецький міський голова Олександр Лук’янченко на прес-конференції підтвердив, що для оплати Львівському автобусному заводу замовлених тролейбусів було потрібне відстрочення платежу за кредитом, узятим з цією метою.

Він пояснив, що після того як Донецьк узяв кредит, «була змінена схема відрахування податку з фізичних осіб, і в міському бюджеті стало залишатися не 75%, а 50% (703 млн. грн), при цьому сума вилучення до державного бюджету не змінилася. І цього року ми не зможемо повністю розрахуватися за автобуси – сплатимо лише 64 млн. грн». «Банк пішов нам назустріч і відстрочив решту платежів», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, комунальне комерційне підприємство Донецької міськради «Донелектроавтотранс» за результатами відкритого тендеру придбало у ВАТ «Львівські автобусні заводи» (ЛАЗ) 40 автобусів на загальну суму 71,8 млн. грн (з ПДВ).

Зокрема, підприємство придбало 30 міських автобусів і 10 туристичних автобусів.

Дата договору – 30 січня 2012 року. Термін постачання – до кінця березня 2012 року.