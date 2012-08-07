Екс-начальник Ізмаїльського порту очолив "Авліту"

Генеральним директором компанії «Авліта», що входить до холдингу "Портінвест", призначено Юрія Фуртатова, який раніше обіймав посаду начальника Ізмаїльського морського торгового порту.

Як повідомила УНІАН піар-директор "Портінвесту" Олена Світлична, Ю.Фуртатову було запропоновано очолити "Авліту" у зв'язку з необхідністю реалізувати нові інвестиційні проекти.

«З нашого боку це було зважене рішення», - сказала О.Світлична.

За її словами, нового керівника колективу особисто представив генеральний директор «Портінвесту» Олександр Смирнов.

Новий керівник уже провів зустріч з головою міськадміністрації Севастополя Володимиром Яцубою.

Сергія Посохова, який раніше очолював «Авліту», буде переведено на посаду директора з розвитку «Портінвесту».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня виконувач обов'язків начальника Ізмаїльського морського торгового порту Юрій Фуртатов, який рік займав цей пост, подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Водночас з'явилася інформація про можливе призначення Ю.Фуртатова гендиректором стивідорної компанії «Авліта», що входить до складу холдингу «Портінвест» (група СКМ).

Довідка УНІАН. АТ «Стивідорна компанія «Авліта» має у своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої цілий рік Севастопольської бухти. Спеціалізація «Авліти» — перевалка металопродукції і зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі зі всіх видів транспорту на морський.

Загальна річна пропускна спроможність перевантажувального комплексу становить до 5,5 млн. тонн вантажів, з яких 2 млн. тонн припадає на металопродукцію і 3,5 млн. тонн — на зерно.

Підприємство оперує зерновим терміналом місткістю 170 тис. тонн одночасного зберігання. Продуктивність станції прийому зерна із залізничних вагонів — 1200 тонн за годину, з автотранспорту — 300 тонн за годину. Продуктивність завантаження судна становить до 2400 тонн/год.

100% акцій АТ «СК «Авліта» належить СКМ (SCM, Систем Кепітал Менеджмент). Стратегічне управління АТ «СК «Авліта» здійснює ТОВ «Портінвест» — портовий холдинг СКМ.