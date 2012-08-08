Залізниці України з початку року перевезли 12,3 млн тонн зернових

Залізниці України з початку року по 8 серпня перевезли 12,3 млн. тонн зернових, зокрема 10,7 млн тонн — на експорт, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України.

У внутрішньому сполученні Донецька залізниця перевезла 468,3 тис. тонн, Придніпровська залізниця - 883,1 тис. тонн, Південна - 4049 тис. тонн, Південно-Західна залізниця - 3260 тис. тонн, Львівська залізниця - 780 тис. тонн, Одеська залізниця - 2851 тис. тонн.

Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку і соняшнику.

За добу в середньому завантажувалися 1004 вагони, або 63,4 тис. тонн.

“Вагонів для перевезення даного виду вантажів поки що достатньо - загалом інвентарний парк вагонів-зерновозів “Укрзалізниці” становить 11 579 вагонів, але для планування і ритмічної роботи залізниці необхідне попереднє замовлення з боку власників вантажу”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 червня “Укрзалізниця” перевезла 10,3 млн. тонн зернових, зокрема 9,1 млн. тонн — на експорт.