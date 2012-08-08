Через ремонт дороги водіям пропонують додатковий маршрут на Крим

У Херсонській області продовжують ремонт дороги М-17 Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч. Відтак з 7 серпня тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту на ділянці шляху км 22+132 – км 35+000 у зв’язку з проведенням робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття проїзної частини, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зазначають, що проїзд забезпечено однією смугою руху у регульованому реверсивному режимі з обмеженням швидкості автотранспорту до 50 км/год.

«Крім того, є додатковий маршрут руху на Крим з 22 км автодороги М-17 Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч - виїзд на автодорогу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 244 і рух нею до км 297 поворот праворуч і рух автодорогою Т-22-02 Нова Каховка – Армянськ до м. Армянськ», - зазначають у повідомленні.

Дорожники планують закінчити роботи на цій на ділянці до 1 вересня цього року.

Нагадаємо, з 6 серпня тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту ділянкою автодороги М-17 Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, км 18+000 – км 22+000, де теж ведуться роботи з поточного ремонту по влаштуванню асфальтобетонного покриття проїзної частини. Ремонт дороги тут планують завершити до 20 серпня 2012 року.