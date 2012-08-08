Rozetka.ua запевняє, що не підвищуватиме ціни на товари через штраф

Керівник проекту Rozetka.ua Владислав Чечоткін заявляє, що інтернет-магазин не підвищуватиме ціни на товари у зв'язку зі сплатою великого штрафу, накладеного податковою міліцією.

Про це він заявив у середу, 8 серпня, під час брифінгу в УНІАН.

«Ринок дуже щільний, дуже висока конкуренція, величезна кількість дрібних гравців, які існують лише завдяки ціні, тому ми не можемо собі дозволити підняти ціну... Я думаю, що наші ціни не зміняться, не повинні стати вищими», - наголосив він.

Водночас, за словами В.Чечоткіна, гравці ринку часто намагаються ухилитися від сплати податків з метою збільшення прибутку. У разі виявлення податківцями таких фактів, не всі інтернет-магазини зможуть погасити доволі великі штрафи. Чи «буде ринок перебудовуватися (для роботи в полі податкового законодавства — УНІАН), я поки що сказати не можу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року податкова міліція порушила проти керівництва інтернет-магазину Rozetka.ua кримінальну справу за звинуваченням в ухилянні від сплати податків на суму 8 млн. грн. На сьогодні Rozetka.ua визнала порушення на суму близько 6 млн. грн, сплатила 5 млн. грн і найближчим часом має намір сплатити ще 1 млн. грн.