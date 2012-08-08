Керівництво Rozetka.ua заперечує факт рейдерського захоплення бізнесу

Керівник проекту Rozetka.ua Владислав Чечоткін заперечує факт рейдерського захоплення бізнесу, інформація про яке розповсюдилася в Інтернеті після порушення податковою міліцією кримінальної справи проти керівництва проекту за звинуваченням в ухилянні від сплати податків.

Про це В.Чечоткін заявив у середу, 8 серпня, під час брифінгу в УНІАН.

«Я наразі не готовий коментувати суть порушень, це двояка ситуація... Подальша суперечка призведе до втрат нашого бізнесу від простою. Хотів би відкинути заяви, що з'явилися в мережі про те, що хтось у нас щось забере...» - говорить він.

За словами В.Чечоткіна, пропозиції про продаж бізнесу, злиття, поглинання надходять постійно, але це не має стосунку до рейдерства.

Також він повідомив, що на сьогодні інтернет-магазин сплатив більшу частину штрафу: «Загалом Rozetka сплатила близько 5 млн. грн, ще будуть штрафи близько 1 млн. грн, які ми згодні сплатити... Ми для себе прийняли рішення визнати претензії (Держподатслужби - УНІАН) і розраховуємо, що це дасть змогу існувати нашому бізнесу далі не в конфлікті з державою».

Також В.Чечеткін відзначив, що втрати бізнесу від «простою» становили близько 12 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні податкова міліція порушила проти ТОВ «Rozetka.ua» кримінальну справу за звинуваченням в ухилянні від сплати податків на суму близько 8 млн. грн.

19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції. Згодом робота сайту була відновлена в обмеженому режимі.

Пізніше керівництво інтернет-магазину Rozetka.ua погодилося відшкодувати завданий державі збиток.

Як сказано в повідомленні Держподатслужби, «відповідно до ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України, порушники будуть звільнені від кримінальної відповідальності» в разі сплати штрафів до суду.