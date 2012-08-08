Мінінфраструктури впродовж 3-5 років проведе укрупнення автоперевізників

Міністерство інфраструктури планує впродовж 3-5 років здійснити укрупнення автоперевізників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

Він зауважив, що наприкінці 80-х - початку 90-х років в Україні було 730 перевізників і, відповідно, їхн. діяльність було достатньо легко контролювати.

Разом з тим, на сьогодні, зауважив перший заступник міністра, кількість перевізників без таксі становить 18 тисяч. К.Єфименко додав, що це при тому, що у два останні роки їхню кількість було зменшено на 15 тисяч.

Він зауважив, що занепокоєння викликає той факт, що кількість перевізників, які мають лише один автобус, складає більше 11 тисяч.

За словами К.Єфименка, проводити технічний контроль за таких умов дуже важко.

«Тому один із заходів міністерства – поетапне, без соціальних скандалів і конфліктів протягом 3-5 років… укрупнення перевізників», – сказав він.