В Україні запровадять свідоцтво профпідготовки водіїв комерційного транспорту

Міністерство інфраструктури планує запровадити свідоцтво професійної підготовки водіїв комерційного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабміні повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

Він нагадав, що наприкінці 80-х на початку 90-х років, аби отримати право перевезення людей на міських маршрутах, водій мав надати інформацію про три роки безаварійної роботи на легковому транспорті або на вантажному транспорті вантажопідйомністю до 3,5 тонн, а для міжміського та міжнародного сполучення - ще два роки роботи водієм другої категорії.

К.Єфименко сказав, що на сьогодні міністерство пропонує запровадити підготовку водіїв для роботи на комерційному транспорті.

За його словами, це буде зроблено «шляхом введення свідоцтва професійної підготовки такого водія».

«Воно буде вимагати навички керування автобусом, підготовку роботи водія з пасажирами, надання домедичної допомоги та інші заходи», - додав він.