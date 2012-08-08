«Укрзалізниця» 8 серпня зафіксувала 9 покинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), станом на ранок 8 серпня 2012 року, зафіксувала 9 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоотримувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на Придніпровській залізниці покинуто 4 поїзда, або понад 160 дефіцитних піввагонів. Рухомий склад не прийнято вантажовласниками та кинуто на підходах до станцій Кривий Ріг-Головний та Марганець.

На Донецькій залізниці на підходах до станції Комунарськ не переміщується 5 вантажних поїздів, або майже 170 вагонів.

«Затримки вагонів замовників послуг «Укрзалізниці» носять систематичний і прогресуючий характер, - йдеться у повідомленні. - Зокрема, підприємства не виконують норми та значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під’їзних коліях. Така практика недотримання регламенту операцій навантаження-вивантаження, простої вагонів і цілих поїздів на під'їзних коліях підприємств призводять до втрат навантажувальних ресурсів».

Крім того, наголошують в «Укрзалізниці», покинуті поїзди нерідко перешкоджають руху вантажних та пасажирських поїздів на магістральних коліях, що також призводить до фінансових втрат залізниці, які наразі не відшкодовуються.

«Через неефективне використання вантажних вагонів страждають вітчизняні підприємства і економіка України в цілому. «Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення дефіцитного рухомого складу», - підсумовується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через простої і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств залізниці України за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти у перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. одиниць. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.