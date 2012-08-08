За перше півріччя в Україні ліквідовано 22 місця концентрації ДТП

За перше півріччя 2012 року в Україні ліквідовано 22 місця концентрації дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Згідно з наданою інформацією, кількість таких місць в 2012 році скоротилася до 220.

Станом на 2005 рік місць концентрації ДТП налічувалося 540, у 2006 році їх стало менше на 70 ділянок, в 2007 - на 78, в 2008 - на 63, в 2009 - на 47, в 2010 - на 19, в 2011 - на 21 .

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Азаров за підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху