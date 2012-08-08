Київ збільшить рухомий склад міської електрички
Київ планує збільшити рухомий склад міської електрички на три електропоїзди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив журналістам у ході нагородження працівників Південно-західної залізниці за підготовку і проведення Євро-2012.
«Ми зараз стоїмо на етапі реконструкції ще трьох поїздів, які експлуатуватимуться в цьому проекті», - сказав він.
О.Попов також зазначив, що реалізація проекту будівництва нової гілки київського метрополітену розпочнеться цього року.
Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-західна залізниця спільно з комунальним підприємством «Київпастранс». Із січня до вересня 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички.
Із січня 2012 року рухомий склад міської електрички у кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс», який відтепер несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.
Південно-західна залізниця відповідає за належний стан залізничної інфраструктури – дорожнього господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.