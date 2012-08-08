Картограф Google тепер доступний в Україні

Сьогодні сервіс «Картограф Google» (Map Maker) став доступний в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Google.

Сервіс дозволяє українським користувачам оновлювати інформацію про географічні об'єкти місцевого значення, наприклад, про вулицю, місцевий стадіон, парк тощо, тим самим беручи участь у створенні детальної карти світу.

Як тільки доповнення того чи іншого українського користувача будуть затверджені, вони відразу ж з'являються на Картах Google, Google Планета Земля і Картах Google для мобільних пристроїв, точно відображаючи район користувача.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р., компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій в світі, зокрема, власником найвідомішої однойменної пошукової системи.