ПЗЗ працює над удосконаленням технологій обслуговування швидкісних потягів Hyundai

Південно-Західна залізниця працює над удосконаленням технологій обслуговування швидкісних потягів Hyundai.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин у середу, 8 серпня, журналістам після нагородження працівників залізничної магістралі за підготовку і проведення Євро-2012.

«Є над чим працювати, є варіанти щодо удосконалення цієї техніки і технологій з обслуговування. Звичайно, залізничники почали практично з чистого аркуша. Ми обкатку закінчили практично за тиждень до початку Євро-2012. Тому були великі складнощі в термінах. Ті завдання, які були поставлені для реалізації цього проекту, вони були практично нездійснимі за термінами. Але залізничники справилися. Сьогодні дошліфовується, доробляється, і виявлені недоробки, звичайно ж, усуваються», - сказав він.

У свою чергу присутній на нагородженні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зазначив, що не вважає цей проект провальним через часті поломки потягів.

«Сьогодні це один з найсучасніших варіантів, який використовується у всьому світі. Компанія Hyundai відома. Будь-якій техніці, щоб вона запрацювала, необхідно певний час, потяги - не виняток. Я абсолютно переконаний у тому, що така технологія і такого рівня техніка працюватиме багато років... Тому я бачу в цьому перспективу, тим більше що уряд і далі йде в тому напрямі, щоб придбати такий рухомий склад», - зазначив О.Попов.

А.Кривопішин додав, що ПЗЗ провела ремонт більш як 1 тис. км колій на суму майже 1,5 млрд грн для забезпечення швидкісного руху від Києва у напрямі Львова, Харкова, Донецька, а сьогодні проводиться капітальний ремонт колій у бік Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Потяг категорії Интерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний потяг, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem. Потяги Skoda належать до класу Інтерсіті.

Нині потяги Hyundai курсують між Харковом і Києвом, Львовом і Києвом, Донецьком і Києвом.