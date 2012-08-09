Правила відомчої реєстрації транспортних засобів змінено

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Цей закон покладає завдання щодо проведення обов'язкового технічного контролю та відомчої реєстрації транспортних засобів на уповноважені органи внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.