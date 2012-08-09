Жахлива ДТП під Сімферополем: постраждали 17 осіб, з них двоє дітей

17 осіб були доставлені в медичні установи м. Сімферополя в результаті серйозного ДТП за участю мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» і бортового автомобіля «Газель».

Як повідомляє Головне територіальне управління МНС в Криму, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на в'їзді в м. Сімферополь (11-й км. траси «Сімферополь-Харків») надійшло в службу порятунку о 05.08 9 серпня. До місця аварії негайно був направлений оперативно-рятувальний автомобіль, бригада швидкої медичної допомоги та співробітники ДАІ.

По прибуттю до місця НП рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту зрізали двері в салон мікроавтобуса, оскільки була сильно деформована і не дозволяла вибратися постраждалим пасажирам, після чого стали надавати їм першу допомогу та транспортували в машини швидкої допомоги. Всього до доставки потерпілих було залучено 6 машин швидкої медичної допомоги Служби медицини катастроф, 13 чоловік були доставлені в 6-у міську лікарню м. Сімферополя, 2 людини - в ЦРКЛ Сімферопольського району та 2 дитини - в республіканську дитячу клінічну лікарню.

8-річний хлопчик, житель м. Кременчук, знаходиться в дитячій лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, стус головного мозку, різані рани обличчя. 8-річна дівчинка (м. Кременчук) отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом правої ключиці і правої плечової кістки.

З 13 осіб, доставлених в 6-у міську лікарню, троє знаходяться в реанімації, 1 - в травматології, та 2 - в хірургічному відділенні. На даний час медики проводять обстеження решти 7 постраждалих.

За попередньою інформацією, мікроавтобус «Мерседес» слідував з Полтавської області до Криму, в його салоні знаходилося 16 чоловік (15 пасажирів та водій), в бік Сімферополя рухався і вантажний автомобіль «Газель-33021» (в салоні знаходився водій і пасажир), з вантажем м'яса. На відстані 11 км від Сімферополя, два автомобілі рухалися в попутному напрямку по трасі «Харків-Сімферополь» та зіткнулися, хто був винуватцем ДТП - на даний час встановлюється.

У результаті ДТП обидва автомобілі вилетіли з траси в кювет. «Газель» практично розірвало, двигун лежав у 5 метрах від автомобіля, кабіна і кузов сильно деформовані. Мікроавтобус з сильно пошкодженою правою передньою частиною вилетів з автодороги і ліг на лівий бік.

Проводиться розслідування обставин події, працює слідчо-оперативна бригада.