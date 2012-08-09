Придніпровська залізниця за 7 місяців збільшила вантажоперевезення на 2,2% - до 67,816 млн тонн

Придніпровська залізниця за січень-липень 2012 перевезла 67,816 млн тонн вантажів, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (66,358 млн тонн).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема, кам'яного вугілля перевезено близько 9,247 млн тонн, коксу - 767 тис. тонн, флюсів - 1,989 млн тонн, залізної і марганцевої руди - 37,048 млн тонн (в тому числі на експорт - 15,39 млн тонн), чорних металів - 8 млн тонн, будівельних вантажів - понад 2,921 млн тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 1,641 млн тонн, цементу - 627 тис. тонн, зерна - 868,5 тис. тонн. Також за звітний період Придніпровська залізниця перевезла понад 853 тис. тонн граншлаку, 774 тис. тонн хімікатів і 380 тис. тонн продовольчих товарів. За підсумками липня 2012 Придніпровська залізниця збільшила в порівнянні з липнем 2011 вантажоперевезення на 8,3% - до понад 10,248 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн ​​тонн.