Акції української KDM Shipping на дебюті на Варшавській біржі подорожчали на 7,4%

Варшава. Папери української судноплавної компанії KDM Shipping в перший день торгів на Варшавській фондовій біржі (WSE) подорожчали в порівнянні з ціною розміщення в рамках проведеного в липні IPO на 7,4% - до 34,8 злотих за штуку (1USD = 3,3 PLN) . Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, в оборот на польському фондовому ринку допущено 7,096 млн акцій, 796 тис. з яких компанія в ході первинного розміщення паперів продала інвесторам.

729 475 акцій KDM Shipping купили інституційні, а 66 525 акцій - приватні інвестори.

KDM Shipping стала дванадцятою компанією з України, яка продала свої акції на польському фондовому ринку, та 11-ою, папери якої будуть котируватися на головному майданчику WSE.

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping в ході первинного розміщення акцій на Варшавській біржі залучила за 10,9% своїх паперів близько 7,4 млн доларів замість запланованих близько 36 млн доларів за до 35% пакет.

Компанія продала 796 тисяч акцій за 32,6 злотих за штуку, що на 10% нижче за максимальну ціну паперу, визначеного у проспекті емісії.

Довідка УНІАН. Зареєстрована на Кіпрі KDM Shipping, яка володіє флотом з 8 вантажних та 8 пасажирських суден, а також судноремонтним заводом в Херсоні, в минулому році збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж в 2 рази - до 29,2 млн доларів.

Близько 80% її торішньої виручки склали доходи від перевезення вантажів в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.