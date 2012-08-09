«Укрзалізниця» за 7 місяців відремонтувала понад 1,5 тис. км колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за січень-липень 2012 року відремонтувала всіма видами ремонту 1 тис. 512 км колій, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, з початку року проведено модернізацію 294,4 км. колій, що становить 110% від планового завдання, проведено капітальний ремонт 345,5 км колій (105% до плану), середній ремонт - 408,3 км колій (101%), комплексно-оздоровчий ремонт колій - 464 км (104%).

Також за 7 місяців ц.р. залізничники замінили новими 805 комплектів стрілкових переводів і відремонтували 376 комплектів.

Нагадаємо, що всього в планах «Укрзалізниці» на 2012 рік передбачено модернізувати 472 км колій, здійснити капітальний ремонт на 651,1 км колій, середній - на 769 км колій і капітально-оздоровчий ремонт - на 820 км колій. Планується також замінити 684 комплектів стрілкових переводів новими.