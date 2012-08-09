Узбекистан запровадив додаткову плату за в'їзд іноземних автоперевізників

Уряд Узбекистану з 1 серпня ввів додаткову плату за в'їзд іноземних автоперевізників.

Згідно з ухвалою уряду, оприлюдненою 9 серпня, іноземні автоперевізники повинні заплатити по 1 долару за кожен кілометр проїзду, якщо фактична маса автотранспорту перевищуватиме 50 тонн.

Скоректовано також тарифи за перевищення фактичних осьових навантажень щодо допустимих під час проїзду великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами.

Зокрема, при перевищенні навантаження на кожну вісь автотранспорту більш ніж у 2 рази 1 кілометр проїзду кожної осі з навантаженням, що перевищує допустиме, обійдеться у 2 долари.

"Ці заходи введено для забезпечення збереження та підтримання експлуатаційного стану міжнародних автомобільних магістралей країни, впорядкування проїзду важковаговиків на території республіки", - повідомляється у документі.

Нині ставка збору за в'їзд і транзит з іноземних вантажних автотранспортних засобів і автобусів, що перетинають кордон Узбекистану з Таджикистаном, становить 265 доларів за одиницю автотранспорту, передає РІА "Новини".