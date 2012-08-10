Залізниці України в січні-липні зменшили перевезення вантажів на 0,2%

Залізниці України, за очікуваними даними, в січні-липні 2012 року перевезли 262,7 млн. тонн вантажів, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Обсяг вантажообігу за 7 місяців п.р. становив 138,6 млрд т/км, що більше за торішній рівень на 0,9%.

Також повідомляється, що в січні-липні послугами залізниць скористалися 288 млн. пасажирів, що менше за показник аналогічного періоду 2011 року на 2,3%. Пасажирообіг проти попереднього року зменшився на 2,7%.

За інформацією «Укрзалізниці», сплата платежів до держбюджету і цільових фондів за 7 місяців становить 7,7 млрд грн, що більше за показник січня-липня 2011 року на 6%, зокрема до держбюджету перераховано 2,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України в 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,4% у порівнянні з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році. Вантажообіг залізниць України у 2011 р. становив 243,9 млрд т/км - на 6,3% більше за план і на 11,8% більше за показники 2010 року.

Обсяг транзитних перевезень у 2011 році збільшився на 9,2% у порівнянні з 2010 роком - до 51 млн. тонн, що на 7,4% більше запланованого.