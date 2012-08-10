KDM Shipping у липні виручила за перевезення вантажів 1,7 млн. дол.
Варшава. Український судноплавний перевізник KDM Shipping минулого місяця за транспортування 58,864 тонни вантажів одержав від своїх клієнтів 1,659 млн. доларів.
Про це компанія повідомила у п'ятницю в звіті, не надавши, проте, порівняльних даних у річному і місячному виразі.
KDM Shipping, що спеціалізується на перевезеннях вантажів і пасажирів суднами типу "річка-море", повідомила, що найбільшу частку у виручці забезпечило перевезення зерна - 40%, або 669 тис. доларів, за транспортування 20,916 тис. тонн зерна.
Компанія також перевозила цемент (близько 20% виручки), польовий шпат (14%) брухт (11%), деревину і гіпс (приблизно по 7,5%).
Середня ціна перевезення тонни вантажу залежно від його типу становила від 19,5 тис. (за шпат) до 33,9 тис. (за брухт).
KDM Shipping повідомила, що 58,5% виручки забезпечили поставки у порти Туреччини, 34% - Росії, інше - України.
Вартість перевезення тонни вантажу в середньому коштувала від 23,7 тис. доларів у російські порти до 31,8 тис. у турецькі.
Як повідомляв УНІАН, минулого року компанія перевезла 665 тис. тонн вантажів порівняно з 529 тис. у попередньому році і 632 тис. у кризовому 2009-му, поставивши більш ніж третину всіх вантажів у порти Туреччини, близько 26% - Росії, близько 22% - України і 12% - Грузії.
Довідка УНІАН. KDM Shipping, яка дебютувала вчора на Варшавському фондовому ринку і зареєстрована на Кіпрі, володіє вантажним флотом із 8 суден, здатним перевозити 25,2 тис. тонн, 8 пасажирськими теплоходами і Херсонським суднобудівельним заводом.
Минулого року вантажні перевезення забезпечили їй 80% виручки, що становила 29,2 млн. доларів .
KDM Shipping минулого року збільшила чистий прибуток майже у 3 рази - до 14,2 млн. доларів.