З 10 серпня набуває чинності закон про підтримку програмної індустрії

З 10 серпня набуває чинності Закон «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» і про внесення змін до Податкового кодексу (ПК) щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції.

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» №142 від 9 серпня 2012 року.

Нагадаємо, 30 липня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції», який, зокрема, передбачає тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання програмної продукції, створеної в результаті здійснення економічної діяльності, — з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року.