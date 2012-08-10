Перевізники Київської області готові відстоювати свої права акціями протесту

Водії приміських маршрутів Києва готові вийти на акції протесту, вимагаючи скасувати недавно проведений Київською обласною адміністрацією тендер, в результаті якого вони можуть втратити право на обслуговування 178 обласних пасажирських маршрутів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники ініціативної групи автоперевізників

«Колона вже сьогодні хотіла проїхати з мирною акцією протесту під стіни Київської обладміністрації. Але на Окружній дорозі нашу колону заблокували і не дали проїхати”, - повідомила член ініціативної групи перевізників Олена Любомирська, уточнивши, що одного з організаторів акції - Богдана Хмельницького - навіть заарештували.

“Ми змушені виходити на акції протесту. У нас віднімають бізнес, який починали наші батьки”, - додала Ганна Поліщук, що представляє компанію-перевізника “Клайт”.

На думку частини перевізників, тендер від 7 серпня було проведено з численними порушеннями, а тому є незаконним.

Крім того, О.Любомирська, яка представляє перевізника “Надія 2000”, зазначила, що переможцями тендеру на перевезення пасажирів у Київській області сталі компанії, близькі до керівництва області, а також маловідомі компанії, які не працювали в цій сфері і не мали достатньо транспортних засобів.

«Тепер вони телефонують діючим перевізникам і кажуть, щоб ми працювали за їхніми документами», - повідомила О.Любомирська.

Серед фірм-переможців виявилися «Північ-транс», «Стар-авто», «Транс», які, на думку О.Любомирської, контролюються підприємцем Сардар’яном Суреном.

У зв'язку з цим частину незадоволених перевізників закликають голову Київської обласної адміністрації Анатолія Присяжнюка скасувати результати проведеного тендеру

«Ми готові виходити на інший конкурс – Міністерства транспорту, ми не боїмося цього. Але дайте нам можливість чесно брати участь в цьому конкурсі», - заявила О.Любомирська.

У свою чергу, заступник голови Київської обласної адміністрації Володимир Максименко в коментарі УНІАН висловив здивування гострою реакцією частини перевізників на проведений 7 серпня тендер, уточнивши, що вони готові до діалогу з усіма компаніями, що займаються пасажирськими перевезеннями в області.

"Ще ліцензію ніхто ні в кого не відбирав. Всі продовжують працювати. Ми готові всіх вислухати", - сказав В.Максименко, додавши, що з частиною незадоволених перевізників йому вже вдалося переговорити.

Водночас В.Максименко спростував звинувачення, що в тендері перемогли фірми, близькі до керівництва області, уточнивши, що остаточно з результатами тендеру конкурсна комісія визначиться 14 серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Київській області працюють понад 100 перевізників.

У квітні віце-прем'єр-міністр – міністр транспорту Борис Колесніков заявив, що Мінінфраструктури підтримуватиме боротьбу із злочинними угрупованнями, які нібито контролюють автовокзали і перевізників Київської області.

В рамках боротьби з нелегальними міжміськими автоперевізниками в першому кварталі 2012 р. Головавтотрансінспекція склала 1 462 протоколи про порушення, ДАІ – 698 протоколів, МВС – 62 протоколи, правоохоронними органами затримано на штрафмайданчиках 30 транспортних засобів, що належать нелегальним автоперевізникам, зокрема за одним ведеться процес реалізації його за рішенням суду.

Раніше Мінінфраструктури також заявило, що може заборонити використання на регулярних пасажирських міжміських автоперевезеннях орендованих транспортних засобів.