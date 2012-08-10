Польща відкликала працівників консульства у Луцьку через порушення при видачі віз

Варшава. Міністерство закордонних справ Польщі відкликало усіх візових консулів та генерального консула Марека Мартінека зі свого представництва в Луцьку через виявлені порушення при видачі віз.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це директор консульського департаменту МЗС Польщі Мірослав Гаєвський повідомив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Він зазначив, що проведена працівниками міністерства перевірка, яка завершилася вчора, виявила низку порушень у Консульстві Польщі в Луцьку. Серед таких порушень М.Гаєвський назвав надання "преференційних умов" для отримання віз частині заявників, котрі могли отримати візи поза чергою, та створення "віртуальної черги" офіційним посередником - візовим центром VFS Global у Луцьку, роботу якого мали контролювати працівники консульської установи.

М.Гаєвський сказав, що працівники МЗС не виявили у діях консульських працівників "безпосередніх доказів" корупції, зауваживши, що такі матеріали уповноважені збирати правоохоронці.

"Ми не можемо цього підтвердити за допомогою механізмів, які ми маємо, та єдине, що могли зробити в ситуації, коли не маємо повної довіри до консулів, - повністю їх замінити", - сказав він, відповідаючи на питання УНІАН.

М.Гаєвський уточнив, що з консульства відкликані усі 5 візових консулів, а також генконсул М.Мартінек через те, що не забезпечив відповідний нагляд за процесом видачі віз.

Як повідомляв УНІАН, про корупцію у консульстві Польщі у Луцьку на початку серпня написала GazetaPolskaCodziennie, за даними якої до складу злочинної групи, яка займалася нелегальною видачею віз, входять щонайменше троє працівників консульства, в тому числі консул.

За даними джерела УНІАН, ця група, до якої також входять місцеві підприємці та яка діє вже другий рік, продавала шенгенські візи багаторазового використання від 300 до навіть 900 євро, в той час як офіційна плата за них для українців становить 35 євро.

В МЗС Польщі наголошували, що всебічно сприяють розслідуванню справи про нелегальну видачу віз в Україні й обіцяли звільнити дипломатів у разі висунення їм офіційних звинувачень у корупції.

Польська прокуратура, яка з 2011 року розслідує справу про нелегальну видачу віз в Україні, повідомила, що жодному з польських дипломатів таких звинувачень не висунуто, а розслідування продовжено до кінця поточного року.