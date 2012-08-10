«Укрзалізниця» вимагає від вантажовласників ефективно використовувати вагони

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників ефективного використання наданих їм вагонів.

«Зараз через незадовільну організацію роботи деякі клієнти «Укрзалізниці» систематично затримують вагони й цілі потяги», - йдеться в повідомленні відомства, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляє прес-служба, найдовше під вивантаженням на підприємствах простоюють вагони з вугіллям, коксом, металобрухтом і флюсами. «В очікуванні вивантаження вагони простоюють під митними операціями, в очікуванні результатів проб аналізу якості вугілля і коксу, через недостатню ємность складських площ і через незадовільний стан колійного господарства підприємств», - відзначають в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що за 7 місяців 2012 року втрати вантажних ресурсів через порушення вантажовласниками нормативних строків навантаження-вивантаження склали 321,1 тис. вагонів. Зокрема, в липні «Укрзалізниця» втратила понад 54 тис. вагонів. «Тільки Придніпровська залізниця «недорахувалася» 30,7 тис. вагонів, Південно-Західна - 15,3 тис., Південна - 4,9 тис., Львівська - 3,3 тис.», - вказується в повідомленні.

При цьому в прес-службі зазначили, що є й позитивні тенденції. Зокрема, в липні поточного року середній час перебування вагонів на під'їзних коліях Донецької залізниці скоротилася в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 5,26 години (18,4%) і склало 23,33 години.

У липні поточного року знизили час простоїв в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року: «Донецьксталь метзавод» ст. Донецьк на 17,84 години, «Новотроїцьке рудоуправління» ст. Велико-Анадоль на 11,26 години, «Ясиновський коксохімзавод» ст. Кринична на 3,83 години, «Авдіївський коксохімзавод» ст. Авдіївка на 1,08 години.

У той же час деякі підприємства збільшили час знаходження вагонів на під'їзних коліях, зокрема «Алчевський меткомбінат» ст. Каракуба - середній час збільшилася в порівнянні з минулим роком на 14,3 години і склало 60,98 години, основні причини - очищення вагонів після вивантаження, аналіз якості металобрухту, митне оформлення. «Погіршив показники використання вагонів «АрселорМіттал Кривий Ріг», зараз підприємство тримає вагони в середньому по 115 годин при нормі 71 година - збільшення до минулорічного становить близько 5:00. «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» - 51 год при нормі 6,9 години, за рік збільшилося 18 год. «Евраз Баглейкокс» - 56 годин при нормі 24, збільшення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - 23 години», - йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» відзначають, що на сьогодні плата за використання вагона, що знаходиться під операціями навантаження і вивантаження, в десятки разів менше, ніж прибутковість вантажного вагона при перевезенні вантажів. «Через низькі ставок за використання вагона «Укрзалізниця» не має фінансових засобів впливу на ситуацію», - кажуть у відомстві.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.