Згідно з дослідженням компанії Mail.Ru Group, українці проводять в Інтернеті близько 27 годин на місяць. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Mail.Ru з посиланням на дані TNS.

Згідно з повідомленням, якщо в 2008 році український користувач Інтернету в середньому проводив у мережі близько 8:00 на місяць (за даними TNS), то в 2012 році цей показник збільшився більш ніж в 3 рази і склав близько 27 годин.

Для порівняння з іншими медіа, житель України в середньому витрачає близько 12:00 в місяць на друковані ЗМІ та близько 22 годин на радіо, причому ці показники знижуються протягом останніх років. Таким чином, час в Інтернеті вже обігнав показник часу на друковані ЗМІ та радіо. Телебачення, як і раніше залишається лідером за кількістю часу: в середньому жителі України дивляться телевізор близько 71 години в місяць.

При цьому щомісячна аудиторія сервісів Mail.Ru Group в Україні - близько 9,5 млн відвідувачів (за даними Gemius за червень 2012 року). Фахівці Mail.Ru Group вивчили, як ці користувачі воліють розподіляти свій час онлайн, і склали інтернет-карту України. Представники даної аудиторії в середньому витрачають близько 4:00 на місяць на порталі Mail.Ru, при цьому найбільш активні користувачі проживають в Криму (для них середній час майже на 2:00 вище, ніж в цілому по Україні). Близько двох годин на місяць йде у користувачів на перевірку і відправку електронної пошти з сервісу Mail.Ru. Ще трохи менше години займає читання Новин Mail.Ru.

Проте найбільше часу українці приділяють соціальним мережам. Так, наприклад, в середньому користувачі соціальної мережі Одноклассники проводять в ній близько 11:00 на місяць. Найвищі показники спостерігаються у Чернівецькій області (понад 15,5 годин на місяць) та Луганській області (більше 14 годин на місяць). Для порівняння, за даними comScore за травень 2012 року, в трьох країнах-лідерах за тривалістю перебування в соціальних мережах показники такі. Російські користувачі витрачають в середньому в соціальних мережах близько 11,3 годин на місяць, жителіі Аргентини - 10,8 годин, а жителі Туреччини - 9,4 годин.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group - провідний гравець російськомовного сегмента мережі, Mail.Ru Group входить в ТОП-5 найбільших в світі інтернет-компаній. Річна виручка компанії в 2011 році склала 515,4 млн дол. Компанії належать дві з трьох найбільших російськомовних соціальних мереж «Одноклассники», «Мій Світ» та ін.