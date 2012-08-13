ДТП у Луганській області: селищний голова збив трьох велосипедистів

У Новопсковському районі Луганської області селищний голова, рухаючись на автомобілі по автодорозі сполученням «Новоайдар-Новопсков», збив трьох велосипедистів.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, ДТП сталося у ніч на 11 серпня. У результаті ДТП двоє від одержаних тілесних ушкоджень загинули на місці події, одного госпіталізовано до реанімаційного відділення Луганської обласної клінічної лікарні.

Прокуратура області щодо чиновника, який перебував за кермом автомобіля, порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 286 ч. 3, ст. 135 ч. 1 КК України. Його затримано за підозрою у скоєнні вказаного злочину в порядку ст.115 КПК України. На даний час у справі виконуються необхідні слідчі дії. Хід розслідування справи прокуратурою області взято на контроль.