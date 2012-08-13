Аеропорт «Бориспіль» за 7 місяців збільшив пасажиропотік на 10% - до 4,8 млн. чоловік

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за січень-липень 2012 року збільшило обслуговування пасажирів на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 4,802 млн. чоловік.

Як сказано у повідомленні аеропорту, кількість рейсів «Борисполя» за 7 місяців 2012 року становила 58,163 тис., зокрема 29,095 тис. рейсів на відправку і 29,068 тис. рейсів на прибуття.

Аеропорт у січні-липні 2012 року збільшив обробку вантажів на 13% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 18,96 тис. тонн, обробка пошти збільшилася на 4% - до 3,114 тис. тонн.

У липні 2012 року послугами аеропорту «Бориспіль» скористалося близько 968 тис. пасажирів — на 7% більше, ніж у липні 2011 року. Аеропорт обслужив 10,19 тис. рейсів, обробив 2,609 тис. тонн вантажів і 413 тонни пошти.

Зокрема, 1 липня, у день проведення фінального матчу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, аеропорт «Бориспіль» обслужив 630 рейсів, зокрема 358 - на прибуття і 272 - на відправку. Послугами аеропорту цього дня скористалося більш ніж 39 тис. чоловік.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.