Аеропорт «Одеса» одержав сертифікат аеродрому за першою категорією посадки ICAO

Міжнародний аеропорт «Одеса» одержав сертифікат відповідності аеродромного комплексу першій категорії посадки ICAO.

Як сказано у повідомленні аеропорту, згідно з сертифікатом, виданим Державіаслужбою України, аеродром аеропорту «Одеса» здатний приймати повітряні судна індексу 4С, зокрема А321, А320, A319, Boeing 737 (-300/ -400/ -500/ -600/ -700/ -800), вертольоти всіх типів і легші повітряні судна.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» у 2011 році зріс на 16,6% у порівнянні з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 6 місяців 2012 року пасажиропотік зріс на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою і приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн. дол. США.