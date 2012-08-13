В Україні виробництво автомобілів і автобусів за 7 місяців скоротилося на 20%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-липні 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «УкрАвтоПром», скоротилося до 46 516 одиниць, що майже на 20% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників України, виробництво легкових автомобілів за 7 місяців поточного року в умовах браку держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало на 21,7% - до 42 691 одиниці, виробництво комерційних автомобілів зросло на 10,6% - до 1 998 одиниць, а випуск автобусів зріс на 12,6% - до 1 827 одиниць.

У липні виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 30,6% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року – до 6 698 одиниць.

При цьому випуск легкових автомобілів протягом минулого місяця знизився на 32% і становив 6 149 одиниць, а випуск комерційних автомобілів упав на 41,5% - до 207 одиниць з 354 у липні 2011 року.

У свою чергу, випуск автобусів у липні зріс до 342 одиниць, що на 25,7% більше за показник липня минулого року.

При цьому лідером у виробництві легкових автомобілів у липні поточного року став «Запорізький автомобілебудівний завод» («ЗАЗ») – 4 392 автомобілі (5 545 у липні 2011 року), комерційних автомобілів – «АвтоКрАЗ» з показником 97 автомобілів (114 у липні 2011 року) і автобусів – корпорація «Еталон», яка випустила 130 одиниць продукції (97 у липні 2011 року).

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).