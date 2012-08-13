Для проїзду Януковича на похорон Рухадзе звільнили від машин трасу Донецьк-Єнакієве

У Донецькій області для проїзду кортежу Президента України Віктора Януковича, який брав участь у похороні мера м. Єнакієвого Сергія Рухадзе, повністю звільнили міжміську автотрасу Донецьк - Єнакієве.

Як передає кореспондент УНІАН, інспектори ДАІ на виїзді з Єнакієвого зупинили два автобуси з журналістами, які поверталися з похорону, заборонивши виїжджати на донецьку трасу.

На вимогу журналістів пояснити, хто конкретно розпорядився не випускати автобуси на абсолютно вільну трасу, працівники ДАІ нічого не відповіли. Водночас з переговорів працівників ДАІ між собою по рації журналісти дізналися, що трасу перекрили, оскільки по ній проїде Президент.

Тільки хвилин через 15, з'ясувавши щось у начальства, інспектори ДАІ дозволили автобусам з журналістами виїхати на трасу у напрямі Донецька. При цьому співробітники ДАІ просили водіїв автобусів «швиденько проїжджати».

Проїжджаючи по автотрасі, журналісти побачили, що на ній немає жодного транспортного засобу в обох напрямах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пройшов похорон Єнакіївського міського голови Сергія Рухадзе, який помер 11 серпня.

У церемонії прощання взяли участь Президент України Віктор Янукович разом з депутатом Рінатом Ахметовим, головою Донецької ОДА Андрієм Шишацьким, головою облради Андрієм Федоруком, мером Донецька Олександром Лук’янченком, а також сином Президента Олександром Януковичем, народним депутатом Юрієм Іванющенком, представниками місцевої влади.