Аеропорт «Донецьк» за 7 місяців збільшив пасажиропотік на 33% - до 562,3 тис. пас.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» в січні-липні 2012 року збільшив пасажиропотік на 33% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 562,294 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, за 7 місяців 2012 року аеропорт обслужив 10,775 тис. рейсів, у тому числі 4,647 тис. внутрішніх рейсів і 6,128 тис. міжнародних рейсів.

У липні 2012 року з урахуванням регулярних рейсів пасажиропотік на внутрішніх рейсах склав 26,220 тис. осіб, на міжнародних - 76,314 тис. осіб.

У липні 2012 року аеропорт «Донецьк» обслужив 1,857 тис. рейсів.

За 7 місяців 2012 р. в аеропорту «Донецьк» оброблено 83,2 тонн вантажу і 11,8 тонн пошти.

Довідка УНІАН. "Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені С.С. Прокоф'єва" є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України.

Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами Україні, Росії, Західної та Східної Європи.

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" в 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше. За 6 місяці 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 37,46% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 459,758 тис. пасажирів.