«Укрзалізниця» скоротила втричі час перебування піввагонів на території СНД

15:35, 13 серпня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в липні 2012 року скоротила час перебування піввагонів, переданих на баланс держпідприємства "Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), на території СНД в 3,3 рази - з 19,6 до 5, 92 діб.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», завдяки зміні статусу піввагонів і критих вагонів на «власний», в липні 2012 року в середньому на добу в країнах СНД перебувало 1195 піввагонів, у той час як в липні 2011 року - 7540.

Крім того, в липні 2012 року час перебування критих вагонів УТЛЦ склав 17,34 - на 1,96 доби менше, ніж у липні 2011 року.

Кількість критих вагонів, задіяних у перевезеннях в країнах СНД, у липні 2012 року скоротилася в порівнянні з липнем 2011 року в 5,6 рази - до 621 одиниці.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що УТЛЦ активізує роботу з повернення критих вагонів з країн Середньої Азії. Зокрема, в липні 2011 року кількість таких вагонів на території країн Середньої Азії становила 16,7% від загальної кількості вагонів, що знаходяться в країнах СНД, у той час як в липні 2012 року їх частка склала 31,2%.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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