На 1,5 млрд грн збільшено видатки на автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі та Черкасах

Кабінет Міністрів України перерозподілив в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2012 рік у спеціальному фонді держбюджету Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодор), 1,528 млрд грн на збільшення видатків за програмою будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в містах Запоріжжя та Черкаси.

Відповідне розпорядження уряду № 554-р прийнято 8 серпня.

Згідно з розпорядженням, кошти перерозподіляються з витрат за програмою виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.