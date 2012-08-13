На 1,5 млрд грн збільшено видатки на автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі та Черкасах
15:58, 13 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кабінет Міністрів України перерозподілив в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2012 рік у спеціальному фонді держбюджету Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодор), 1,528 млрд грн на збільшення видатків за програмою будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в містах Запоріжжя та Черкаси.
Відповідне розпорядження уряду № 554-р прийнято 8 серпня.
Згідно з розпорядженням, кошти перерозподіляються з витрат за програмою виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.
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