Придніпровська залізниця за січень-липень збільшила перерахування до бюджету і соцфондів на 3,7%

Придніпровська залізниця виконала фінансові зобов'язання за січень-липень 2012 року, збільшивши відносно аналогічного періоду минулого року перерахування до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування, на 3,7%, або на 56 млн грн, - до 1,575 млрд грн. Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, стабільна робота магістралі також дозволила своєчасно виплачувати зарплату своїм працівникам.

Зокрема, до держбюджету перераховано 666,7 млн грн, у тому числі податку на прибуток - 158,4 млн грн, ПДВ - 502,5 млн грн. До місцевих бюджетів направлено 266,7 млн грн. Внески до державних цільових фондів соціального страхування за звітний період склали 641,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3 200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язку вугледобувного Донбасу і залізорудної Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.