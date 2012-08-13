У липні Придніпровська залізниця відремонтувала 580 піввагонів

У липні 2012 р. в спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці відремонтовано 580 вантажних піввагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, в депо Нижньодніпровськ-Вузол та станції Батуринська відремонтовано по 180 піввагонів, на станції Мудрьона - 160, П'ятихатки - 60 піввагонів.

За січень-липень п. р. на магістралі відремонтовано 4,58 тис. вагонів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 р. Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких передано парк вантажних вагонів залізниць. Це станції Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя-Ліве і Джанкой. Це зроблено для концентрації фінансового і кадрового потенціалу Придніпровської залізниці з метою утримувати парк вантажного рухомого складу в належному стані.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3 200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язку вугледобувного Донбасу і залізорудної Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.