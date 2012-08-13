«Укрзалізниця» сплатила 42 млн. дол. за кредитом Barclays bank

Залізниці України 8 і 9 серпня сплатили 42,185 млн. доларів США згідно з кредитною угодою, укладеною між Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і залізницями з Barclays bank.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 8 травня 2012 року «Укрзалізниця» сплатила 43,087 млн. доларів США згідно з кредитною угодою з Barclays bank.

Довідка УНІАН. У 2010 році "Укрзалізниця" підписала з Barclays capital bank договір про реструктуризацію на п'ять років виплат за кредитом у розмірі 550 млн. доларів США, яким термін виплати за кредитом перенесено з 2010 на 2013 рік.

Кредитну угоду з Barclays capital bank на суму понад 550 млн. доларів було підписано в липні 2007 року. Кредит було надано без державних гарантій під ставку LIBOR +2,5% на три роки з відстроченням платежу.

Кредитні кошти надано для фінансування добудови мостового переходу через Дніпро в Києві, відомого як “міст Кирпи”, модернізації шляхового господарства і придбання рухомого складу.

Також для будівництва “моста Кирпи” “Укрзалізниця” залучила кредит «Дойче Банку АГ» у розмірі 700 млн. дол. США строком на 7 років за процентною ставкою Libor + 6,5% річних. Цей кредит було погашено в жовтні 2011 року.

В цілому будівництво моста коштувало 8,5 млрд грн. Воно було почате в 2004 році й завершилося в 2011 році.